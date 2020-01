Progettata una nuova fotocamera ultraveloce molto interessante

E' stata creata una nuova fotocamera che scatta trilioni di foto al secondo e che riesce a rilevare anche i movimenti in materiali trasparenti

Grazie all’utilizzo sempre più intenso dei vari social network, un oggetto, o componente, diventato ancor più importante è la fotocamera, visto l’aumento netto di foto scattate rispetto a diversi anni fa, per poi condividerle sulle varie piattaforme. Ciò ha portato dunque le varie aziende a migliorare sempre più questo aspetto, soprattutto negli smartphone, aumentando prima la grandezza in megapixel e la risoluzione, poi aggiungendo più sensori.

Recentemente, è stata sviluppata una nuova fotocamera ultraveloce, dall’ingegnere di Caltech Lihong Wang, che riesce a scattare tantissime immagini al secondo, anche di oggetti trasparenti.

La nuova fotocamera ultraveloce

Wang aveva già in precedenza creato un sensore simile, che addirittura riusciva a vedere il movimento della luce a rallentatore. L’ultima fotocamera dell’esperto non è altrettanto veloce, ovvero scattare un trilione di foto al secondo, ma gli consente di scattare immagini di oggetti per lo più trasparenti.

Lei chiama il suo sistema di fotografia ultraveloce sensibile alla fase (pCUP) e combina la fotografia ad alta velocità con la microscopia a contrasto di fase, un metodo che aiuta gli scienziati a visualizzare al microscopio oggetti per lo più trasparenti come le cellule. Questo tipo di microscopia si basa sul fatto che la luce cambia velocità a seconda del tipo di materiale che sta ingrandendo.

La tecnologia di imaging rapido utilizzata dalla fotocamera è chiamata tecnologia ultraveloce con codifica senza perdita di dati, o LLE-CUP in breve. La maggior parte della tecnologia di imaging video in precedenza prendevano molte immagini separate e le mette insieme, ma il nuovo sistema di Wang registra ciò che vede in una singola ripresa, catturando rapidamente un movimento molto veloce.

“Quello che abbiamo fatto è di adattare la microscopia standard a contrasto di fase in modo da fornire imaging molto veloce, che ci consente di immagini di fenomeni ultraveloci in materiali trasparenti”, ha affermato Wang in una nota.