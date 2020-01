Amazon, è possibile pagare un acquisto anche a rate mensili

Con lo sviluppo ed il diffondersi di Internet, sempre più persone fanno shopping online, a volte anche in modo eccessivo. Senza dubbio, la piattaforma e-commerce più famosa e dove acquistano maggiormente i clienti è Amazon, che nell’ultimo decennio ha avuto di anno in anno una crescita esponenziale, arrivando a formare aziende in tutto il mondo e ad avere un fatturato di miliardi e miliardi di dollari.

Il merito senza dubbio va dato alla semplicità d’uso della piattaforma, alla possibilità di trovare qualsiasi oggetto, ai prezzi favorevoli, ed anche alle novità che periodicamente offre l’azienda. Una di queste, che sta arrivando in questi giorni in Italia, riguarda la possibilità di acquistare determinati oggetti anche a rate mensili.

Pagare su Amazon con rate mensili

La novità per ora è disponibile solo per alcuni oggetti, come per esempio il notebook Lenovo IdeaPad C340. Per pagare a rate, bisogna completare tutti gli step precedenti dell’ordine fino alla schermata del pagamento, dove bisognerà spuntare l’opzione “Paga in 5 rate mensili”. Nello specifico:

prima rata mensile nella data di spedizione;

seconda rata mensile dopo 30 giorni dalla spedizione;

terza seconda rata mensile dopo 60 giorni dalla spedizione;

quarta rata mensile dopo 90 giorni dalla spedizione;

quinta rata mensile dopo 120 giorni dalla spedizione.

Essi vengono fatti con prelievi automatici sul conto corrente o carta di credito impostata, e non deve essere una prepagata. Possiamo inoltre leggere diverse precisazione nelle FAQ apposite: