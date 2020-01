L’azienda della mela morsicata, Apple, sembra essere molto entusiasta del lavoro fatto con la nuova tastiera dei MacBook Pro 16”. Come ben sapete, infatti, Cupertino ha finalmente deciso di mettere fine la dramma delle tastiere a farfalla con il lancio di una nuova variante di tastiera molto apprezzata. Questa presenta un meccanismo a forbice e risulta essere pi affidabile che mai.

Non sorprende che Cupertino abbia deciso di lanciare il nuovo modello di tastiera con il nuovo MacBook Pro 16”. Il portatile professionale di fascia alta aveva decisamente bisogno di un restyling di questo tipo. La tastiera con meccanismo a forbice arriverà anche sugli altri modelli di MacBook. Secondo Ming-Chi Kuo, già a partire da quest’anno.

Apple: MacBook 13” con tastiera a forbice entro la merà del 2020

Ming-Chi Kuo risulta essere l’analista più affidabile per quanto riguarda tutto ciò che ha a che fare con il mondo Apple. Questo risulta essere convinto in merito a quello che la casa della mela morsicata deciderà di fare con i suoi MacBook nel corso di quest’anno. Il primo ad arrivare sul mercato sarà un nuovo MacBook Pro 13” dotato della nuova tastiera con meccanismo a forbice. Questo, stando alle parole dell’analista, potrebbe arrivare entro la metà dell’anno.

L’analista non esclude neanche che Apple decida di portare la nuova funzionale tastiera anche sui modelli di MacBook Air. In questo modo, avrebbe definitivamente fine l’era delle tastiere con meccanismo a farfalla all’interno della casa. Ovviamente, Apple continuerà a fornire supporto a tutti coloro che avranno problemi con la suddetta tastiera. Ricordiamo che esiste un programma di riparazione gratuita che copre tutti i modelli con difetti fino a 4 anni dopo la data di acquisto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.