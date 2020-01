Atomi, catturati per la prima volta filmati mentre si legano e separano

Un gruppo di ricercatori è riuscito grazie ad una particolare metodologia a filmare per la prima volta in assoluto gli atomi quando si legano e separano

La struttura fondamentale della materia è l’atomo, l’unità più piccola ed indivisibile esistente, che si lega ad altre (dello stesso elemento o diverso) per formare poi le molecole. Visto la loro impercettibile dimensione, è sempre risultato difficile per gli scienziati analizzare in profondità, anche con osservazione diretta, gli atomi.

Recentemente però, per la prima volta in assoluto, gli scienziati sono riusciti a catturare video di due atomi che si legano e si separano su una scala che è mezzo milione di volte più sottile di un capello umano. Attraverso l’uso di “metodi di microscopia avanzata”, i ricercatori dell’Università di Ulm in Germania e dell’Università di Nottingham nel Regno Unito sono riusciti a mostrare il fenomeno come legame di due atomi che poi si sono separati.

La grande osservazione sugli atomi

I ricercatori hanno utilizzato un metodo chiamato microscopia elettronica a trasmissione (TEM), che prevede lo splendore di un fascio di elettroni ad alta energia attraverso un campione molto sottile, consentendo loro di catturare ciò che accade, compresi minimi movimenti.

Hanno usato dei sottili tubi cavi di carbonio come minuscole provette molecolari per gli atomi, permettendo così di “catturare atomi o molecole e a posizionarli esattamente dove vogliamo”, ha affermato il professor Andrei Khlobystov dell’Università di Nottingham.

Ha successivamente aggiunto: “In questo caso abbiamo intrappolato una coppia di atomi di renio (Re) legati insieme per formare Re2. Poiché il renio ha un elevato numero atomico, è più facile vedere in TEM di elementi più leggeri, permettendoci di identificare ogni atomo di metallo come un punto scuro”.