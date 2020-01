LG, ecco la lista degli smartphone che avranno Android 10

Il sistema operativo per dispositivi mobili più diffuso è senza dubbio Android, presente ormai su tutti gli smartphone, ad eccezione di quelli Apple. Il software di Google da sempre affascina gli utenti, grazie alla sua semplicità d’uso, al design esteticamente bello e funzionale, ai continui aggiornamenti che vengono proposti. L’ultimo di questi, Android 10, ha iniziato la distribuzione diversi mesi fa e tuttora è ancora in corso.

Riguardo a ciò, la compagnia italiana dell’azienda LG ha scritto in una nota ufficiale la lista dei dispositivi che riceveranno nei prossimi mesi il nuovo sistema operativo. Scopriamola assieme.

I device LG che avranno Android 10

L’aggiornamento ad Android 10 avrà novità non solo per il software di Google, ma anche riguardo l’interfaccia LG UX 9.0 già utilizzata dal G8X, il top gamma con doppio schermo sbarcato in Italia nell’autunno scorso. David Draghi, Sales Director Mobile Communications di LG Italia, ha ricordato come già dal 2018 l’azienda ha fortemente investito nel lato software per far ricevere gli aggiornamenti più recenti a più smartphone possibili:

“Da quando LG ha istituito il Software Upgrade Center globale l’obiettivo è stato quello di estendere gli aggiornamenti del software a più clienti possibile. Un obiettivo che ci riproponiamo anche con l’implementazione di Android 10, che arriverà su larga parte dei nostri smartphone, a partire dai flagship fino ai prodotti della serie K.”

Vediamo, infine, la lista degli smartphone LG che riceveranno in questo anno il tanto atteso aggiornamento: