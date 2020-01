Nei giorni scorsi è uscita la classifica dei brani più ascoltati in automobile: si tratta di una top ten realizzata da Spotify, l’app di musica streaming più famosa al mondo, in partnership con Waze, l’applicazione di social navigation utilizzata da oltre 130 milioni di persone. Dalla loro collaborazione iniziata nel 2017, gli utenti possono guidare in modo assolutamente sicuro grazie a Waze Audio Player.

Il podio delle canzoni più ascoltate e canticchiate

Per Waze e Spotify, le app rispettivamente di social navigation e di musica in streaming, la canzone più ascoltata in auto nel 2019 è Señorita: la medaglia d’oro è tutta per il duo formato da Camila Cabello, ex concorrente di X Factor USA, e al cantautore canadese Shawn Mendes. In Italia, Señorita è già disco di platino, con oltre 150 mila dischi venduti.

L’argento va al tormentone spanglish e reggaeton di Daddy Yankee e Snow, Con Calma. Nonostante il secondo posto, in Italia si sono presi la rivincita su Shawn e Camila, arrivando ad oltre 200 mila copie vendute. La canzone è uscita anche in versione remixata dal titolo Con Calma Remix, con la partecipazione di Katy Perry.

Sempre in tema remix, Old Town Road si porta a casa il bronzo e il gradino più basso del podio. Al brano d’esordio della rapper Lil Nas X, Billy Rae Cyrus aggiunge un tocco country. La canzone “made in Kentucky ha battuto il record della Billboard Hot 100, la principale classifica musicale dell’industria discografica negli USA, rimanendo in vetta per 19 settimane consecutive.

Dal quarto al decimo posto

Al quarto posto è all’insegna del pop con Ed Sheeran e Justin Bieber: I Don’t Care si aggiudica il disco di platino in Italia conquistando la prima posizione. A metà classifica si torna a Porto Rico: è Calma – Remix, la canzone di Pedro Capó e Farruko. Al sesto posto si piazza la canzone Sunflower dalla colonna sonora del film animato SpiderMan: Un nuovo universo: il brano è dei rapper Post Malone e Swae Lee.

In settima posizione troviamo la giovanissima Billie Eilish, classe 2001 e rivelazione del 2019, con Bad Guy, brano che ha spodestato Old Town Road – medaglia di bronzo per Waze e Spotify – dalla prima posizione di Billboard Hot 100 dopo ben 133 giorni di dominio.

La Shallow di Bradley Cooper e Lady Gaga si aggiudicano la posizione numero otto: il brano è stato premiato agli Oscar come miglior canzone del 2019 per il film A Star Is Born. Il penultimo posto, invece, va ad Ariana Grande e alla sua 7 Rings, traccia del fortunato album Thank U, Next.

La classifica si chiude con la canzone-manifesto della storia della Musica: datato 1975, l’immortale Bohemian Rhapsody dei Queen si piazza al decimo posto e ancora oggi continua ad essere ascoltata dai fan, registrando oltre 1 miliardo di ascolti su Spotify.