Il noto sito di e-commerce trova sempre un modo per far parlare di sé. Nelle scorse ore, l’azienda ha annunciato di aver raggiunto un importantissimo traguardo per uno dei suoi servizi. Ovviamente, stiamo parlando di Amazon Music Unlimited. Quest’ultimo ha raggiunto quota 55 milioni di utenti abbonati. Poco rispetto alla concorrenza ma un grosso passo avanti per la casa.

Amazon risulta essere una delle aziende più famose a livello globale per quanto riguarda i servizi offerti. Se Prime risulta essere un must che nessuno può lasciarsi sfuggire, lo stesso non è per Music Unlimited. La competizione nel campo dei servizi di streaming musicale è decisamente di più. Nonostante tutto, la casa si porta a casa degli ottimi risultati.

Amazon Music Unlimited registra una crescita del 50%

Il servizio di streaming musicale del noto sito di e-commerce online è sempre stato snobbato dalla maggior parte degli utenti. Tuttavia, le aggressive campagne pubblicitarie proposte dall’azienda sembravo aver fatto effetto. Nelle scorse ore, Amazon ha dichiarato di aver superato quota 55 milioni di utenti abbonati. Purtroppo, non sono state specificate le percentuali per tipo di sottoscrizione. In ogni caso, Amazon riferisce che il suo servizio ha avuto una crescita del 50%.

Certo, 55 milioni di utenti abbonati sono molti ma non è nulla a che vedere con quelli del rivale più temuto, Spotify. Quest’ultimo infatti, ha circa 250 milioni di abbonati. La crescita del servizio Amazon è sicuramente più lenta dei rivali come Apple Music o il sopracitato Spotify. Nonostante ciò, la casa non si butta giù. Come cambierà la situazione tra qui ad un anno? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.