L’azienda della mela morsicata, Apple, continua a mostrare grosso interesse per i suoi sistemi operativi. Nelle scorse ore, la casa ha rilasciato la terza beta di iOS 13.3.1 oltre ad una serie di beta anche per Mac, iPad, Apple TV e Apple Watch. L’update risulta essere momentaneamente disponibile per i soli sviluppatori iscritti. Tuttavia, a breve, potrebbe essere rilasciato anche per gli utenti iscritti al programma pubblico di beta testing. Scopriamo tutti i dettagli.

Negli ultimi mesi, la casa della mela morsicata si sta dando molto da fare per rendere i suoi update privi di bug. Tuttavia, fino ad ora, sembra che le cose non siano andate proprio come desiderato. Il nuovo iOS 13.3.1 avrà il compito di correggere quei piccoli errori ancora presenti nella versione precedente del sistema operativo.

Apple: la beta 3 corregge diversi bug

iOS 13.3.1 è considerato un update minore. Di conseguenza, anche le novità che questo introdurrà su iPhone saranno di minor rilievo. Il compito principale dell’update sarà quello di correggere gli errori ancora presenti nella versione precedente del sistema operativo. La beta 3 di iOS 13.3.1 ha il solo compito di apportare correzioni di bug ancora presenti nella beta 2. Al momento, non sembrano esserci altre novità.

Ribadiamo che l’aggiornamento risulta essere disponibile solamente per gli sviluppatori. Non sappiamo se Cupertino deciderà di rilasciarlo anche per coloro che sono iscritti al programma di beta testing pubblico. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.