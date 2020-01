L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha grossi progetti per il futuro di Fortnite. Per metterli in pratica, però, questa ha bisogno di tempo. La casa ha deciso nuovamente di rimandare l’inizio della seconda stagione del capitolo 2 del gioco. Scopriamo tutti i dettagli della faccenda.

Ebbene sì, Epic Games l’ha rifatto, la stagione 2 del capitolo 2 di Fortnite è stata rimandata nuovamente. Sono settimane che gli utenti si lamentano dell’eccessiva durata della prima stagione e della mancanza di contenuti nel gioco. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di pubblicare un comunicato per far chiarezza e spiegare il perchè dei ritardi. Ecco cosa ha detto.

Fortnite: una grossa novità arriverà nella stagione 2

Epic Games ha rassicurato tutti, le novità in arrivo per la stagione 2 di Fortnite sono davvero incredibili. I motivi del ritardo con l’inizio di quest’ultima stanno nel fatto che la casa ha intenzione di adottare un nuovo motore di fisica, Chaos di Unreal Engine. Questo è attualmente in fase di test e richiede del tempo prima di poter essere proposto per tutti. Epic Games ha confermato che la stagione 2 inizierà ufficialmente il 20 febbraio.

Nel frattempo, comunque, ci saranno un sacco di simpatiche iniziative all’interno del gioco. La casa del fenomeno videoludico parla di un evento della durata di ben due settimane (probabilmente quello di San Valentino) e di una nuova serie di sfide a tempo straordinario. Tutte queste novità diventeranno effettive nel gioco dopo il rilascio dell’update 11.50. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.