Zanzare, creata una crema per la pelle contro la diffusione dei virus

Un gruppo di ricercatori ha sperimentato un metodo innovativo per far diminuire le infezioni di virus dalle zanzare, utilizzando una crema

Il metodo di trasmissione di virus tramite le zanzare anofale negli ultimi anni è molto aumentata a causa delle temperature medie più alte, alla grande urbanizzazione e ai sempre più spessi movimenti di persone in tutto il mondo. L’anno scorso, infatti, si sono verificati gravi focolai di febbre dengue in Asia e Sud America, e nell’Europa meridionale con un focolaio senza precedenti di virus del Nilo occidentale nel 2018. Da non dimenticare, nel 2016, uno scoppio esplosivo del virus Zika si è diffuso in tutto il Sud e America centrale.

Nonostante l’alto tasso di contagiosità ed il numero di virus che può trasmettere la zanzara, a volta anche letali, non è stata tuttora trovata un’adeguata cura farmacologica, anche perché è molto difficile prevedere dove si possono formare epidemie o focolai.

Una crema contro la trasmissione da zanzare

Un team di ricercatori ha trovato un approccio diverso che potrebbe essere in grado di aggirare molti di questi problemi. Questa soluzione ha come obiettivo un aspetto comune di ciascuna di queste infezioni: la difesa immunitaria dell’organismo contro i virus della puntura di zanzara. La nostra ricerca ha scoperto che una crema per la pelle che rinforza il sistema immunitario può effettivamente prevenire l’infezione da un’ampia gamma di questi pericolosi virus trasmessi dalle zanzare.

Dopo essere stato morso da una zanzara, il tuo sistema immunitario si comporta in modo un po’ strano. Le cellule della pelle si concentrano principalmente sul trauma causato dalla puntura e dal sondaggio di questi fastidiosi insetti. Questa risposta aiuta a riparare il tessuto ferito. Tuttavia, il corpo ignora in gran parte il virus, spesso fino a quando non è troppo tardi e il virus si è diffuso già.

L’obiettivo è quello di scoprire in anticipo il virus e di allertare le cellule della pelle alla nascente minaccia virale. Questa è la base di un nuovo trattamento che utilizza una crema per la pelle d’attualità facilmente applicabile. Questa crema è stata utilizzata per molti anni per trattare altre condizioni, come le verruche e alcuni tumori della pelle. Contiene un agente di potenziamento immunitario, imiquimod. Quando la crema è stata applicata su una puntura di zanzara, imiquimod avvisa le cellule immunitarie della pelle, note come macrofagi. I macrofagi danno il via allo stato anti-virale del sistema immunitario, bloccando il virus sulle sue tracce.