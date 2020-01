Milioni di utenti utilizzano il proprio Apple Watch per tenere conto delle attività fisiche svolte. L’interfaccia che Cupertino è riuscita a creare nel suo piccolo dispositivo ha dell’incredibile. Non solo Apple Watch sprona a fare sport, ma è anche un ottimo tutor per i propri allenamenti. Nelle scorse ore, la casa della mela morsicata ha lanciato un nuovo programma in collaborazione con alcune catene di palestre al fine di rendere l’esperienza con Apple Watch ancora più immersiva. Scopriamo di che si tratta.

Ebbene sì, Cupertino vuole portare il suo smartwatch su un altro livello. E’ per questo che nelle scorse ore è stato annunciato “Apple Watch Connect”. Il programma permetterà di unificare l’esperienza ottenuta con lo smartwatch e quella ottenuta in palestra. Il risultato sarà davvero soddisfacente.

Apple Watch: usarlo in palestra sarà un piacere

Il nuovo programma di Cupertino altro non è che un’estensione della tecnologia GymKit che permette di abbinare gli oggetti alle diverse attrezzature da palestra. Da ora, gli utenti iscritti in palestre convenzionate potranno monitorare i dati delle attrezzature da palestra direttamente all’interno dell’app Attività. Seguire i propri allenamenti sarà decisamente più semplice. Anche perseguire gli obiettivi settimanali fissati diventerà più intuitivo grazie ad una serie di ricompense che le palestre offriranno.

Attualmente, il programma è disponibile solo negli Stati Uniti in alcune palestre selezionate. In futuro, però, saranno aggiunte anche altre catene. Il programmo arriverà mai anche in Italia? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.