Windows 10, problema con l’aggiornamento KB4528760

Nel campo dei software per computer e laptop l’azienda che regna incontrastata è senza dubbio Microsoft, con il suo sistema operativo Windows, da oltre un decennio che ricopre la maggior parte dei computer al mondo. Il merito, oltre alle poche effettive proposte da altre aziende, va dato anche ai continui aggiornamenti annui che hanno portato a migliorare sempre più il sistema operativo, rendendolo migliore graficamente, più veloce e funzionale, fino ad arrivare all’ottimo prodotto di Windows 10.

Quando però viene aggiunto un aggiornamento al sistema operativo, può succedere che si creano per i primi giorni dei piccoli bug o problemi tecnici, la maggior parte di minore rilevanza, ma a volte anche importanti.

Il problema con l’aggiornamento Windows KB4528760

L’update KB4528760, rilasciato per il Windows 10 May 2019 Update e November 2019 Update, nello specifico, ha creato alcuni problemi nel corso di questi ultimi mesi, soprattutto crash e riavvii improvvisi.

Ora, secondo quanto riferito da Windows Latest, alcuni utenti hanno lamentato un nuovo problema tecnico, ovvero la comparsa della schermata blu all’accensione del Pc che non gli permette di avviarsi. Un utente ha affermato che “il recente aggiornamento KB4528760 per Windows 10 1909 (November 2019 Update) sembra causare problemi con alcuni computer ed impedirne l’avvio. La schermata di errore restituisce il codice 0xc000000e. Questo problema si verifica dopo l’installazione del pacchetto.”

Ancora non si sa bene come poter risolvere questo problema, anche se è emerso che maggiori probabilità di essere colpiti si hanno se si usa processori AMD Ryzen. Non resta dunque che attendere una nota ufficiale da Microsoft ed una patch per fixare il problema.