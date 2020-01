L’azienda della mela morsicata, Apple, si sta dando molto da fare con i suoi sistemi operativi. Negli ultimi mesi abbiamo assistito, ad esempio, al rilascio di una miriade di versioni di iOS 13. Cupertino sta facendo di tutto per rendere i suoi dispositivi fluidi ed efficienti. Il prossimo giugno, Apple presenterà il nuovo sistema operativo per iPhone, iOS 14. Nelle scorse ore sono emerse alcune informazioni su di esso. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Il WWDC è uno degli eventi più importanti per i fan della mela morsicata. E’ in questa occasion, infatti, che Cupertino presenta tutte le nuove versioni dei sistemi operativi per i suoi dispositivi. Mancano, quindi, pochi mesi alla presentazione del nuovo iOS 14. Quali saranno i dispositivi supportati? Ecco cosa dicono gli ultimi rumor

Apple: iOS 14 supporterà gli stessi dispositivi di iOS 13

Buone notizie per tutti coloro che possiedono un iPhone SE o un iPhone 6S. Pare che il nuovo iOS 14 di Cupertino supporterà gli stessi iPhone supportati da iOS 13. Si aggiungeranno alla lista, ovviamente, i nuovi iPhone presentati nel corso dell’anno. Per il momento non sono emerse informazioni in merito alle possibili novità introdotte dall’update. Ciò che è certo è che Apple riuscirà a sorprenderci.

Trattandosi di un semplice rumor, non sappiamo se quanto appena avrà un riscontro reale. Per una conferma ufficiale bisognerà attendere, appunto, il prossimo giugno. Nelle prossime settimane potremmo iniziare già a sentir parlare delle prime feature del sistema operativo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.