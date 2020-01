Nel cuore del deserto del Namib c’è una città fantasma, abbandonata ormai da moltissimo tempo, che recentemente si è trasformata in una meta turistica internazionale. Si tratta della surreale città dei diamanti di Kolmanskop, ovvero la “testa di Coleman”, un agglomerato urbano abbandonato al suo destino tra le sabbie del deserto.

Questa città, a pochi chilometri dal porto di Luderitz, deve il suo nome ad un trasportatore, Coleman, che molto tempo fa fu sorpreso proprio in questo punto da una tempesta di sabbia, che gli rese impossibile proseguire il suo viaggio. Il suo carico giace ancora abbandonato tra la sabbia nei pressi della città fantasma.

Kolmanskop: la nascita della città dei diamanti

Ma in passato Kolmanskop non era un luogo turistico come lo è ora. Chi si fermava in questo luogo era infatti attirato da meraviglie ben diverse da quelle paesaggistiche e naturali che offre il deserto del Namib. La città sorse infatti agli inizi del ‘900, quando Zacharias Lewala, un operaio, trovò tra la sabbia un diamante che svelò il potenziale di quella desolata landa desertica.

La notizia fece giungere sul luogo moltissimi minatori, sopratutto tedeschi, decisi a fare qui la loro fortuna. Dato il gran numero di persone che si recarono sul luogo, sorsero pian piano delle case a cui furono aggiunti una sala da ballo, delle scuole, un teatro e persino una centrale elettrica, un ospedale ed il tram. Il villaggio raggiunse il suo picco di attività attorno agli anni venti quando ci vivevano circa 1200 persone.

Il declino e la città fantasma

Ma le ricchezze di Kolmanskop non erano infinite ed il luogo era sferzato da violente tempeste di sabbia. Per questo quando la sua ricchezza iniziò a venire meno e con il peso della prima Guerra Mondiale, le persone iniziarono a lasciare Kolmanskop che fu definitivamente abbandonata nel 1954. Da allora la sabbia con le sue violente tempeste, ed il tempo hanno iniziato ad avere i loro effetti sul villaggio, rendendola la città fantasma che oggi tanto affascina i turisti.

Oggi è infatti possibile ammirare quelle antiche dimore invase dalla sabbia nei loro più intimi spazi. Coperta dalla nebbia nelle prime ore del mattino offre uno spettacolo suggestivo ai suoi visitatori, catapultati in un altro tempo, in un altro spazio.

Lo speciale permesso per la Sperrgebiet

I turisti possono raggiungere la città fantasma di Kolmanskop tramite la NamDeb (Namibia-De Beers). Non è dunque difficile organizzarsi per raggiungere questo luogo, ma bisogna prima richiedere un permesso speciale in quanto si trova nella Sperrgebiet del deserto del Namib, un’area di estrazione di diamanti nel sud-ovest della Namibia. L’estrazione avviene solo nel cinque percento della Sperrgebiet, mentre la maggior parte dell’area funge da zona cuscinetto. Ai turisti è vietato l’ingresso nella maggior parte dell’area, nonostante la creazione di un parco nazionale nel 2004. Inoltre questa zona è spesso colpita da fenomeni atmosferici violenti e tempeste di sabbia.