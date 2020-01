La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, lavora alla stagione 2 di Fortnite da oramai diversi mesi. Dopo il secondo rinvio di inizio season, gli utenti hanno iniziato a lamentarsi pesantemente sul web. Nelle scorse ore, però, è comparso sul web un qualcosa che ha ridato la speranza a tutti. Svelati possibili dettagli dell’inizio della nuova stagione 2. Scopriamo di che si tratta.

Epic Games risulta essere sempre molto brava a far incastrare le storie delle diverse stagioni di Fortnite. Questa volta, però, trattandosi di un nuovo capitolo, il tutto rimane nel dubbio. I leak comparsi online nelle scorse ore parlano di una catastrofe all’interno del gioco. Accadrà davvero?

Fortnite: cosa succederà alla mappa di gioco nella nuova stagione

Nelle scorse ore, sono comparse online tre foto che, a detta di alcuni leaker, rappresenterebbero due immagini del video introduttivo della nuova stagione e la nuova mappa di gioco. Da come è possibile vedere, poche sono le cose cambiate in quest’ultima. Le due immagini ritraenti parti di video, invece, lasciano poco all’immaginazione. Ci sarà un’esplosione che coinvolgerà Foschi Fumaioli. Non sappiamo quali saranno le conseguenze all’interno del gioco.

Trattandosi di un leak, non possiamo confermare la reale veridicità di queste informazioni. Ciò che è certo è che quello mostrato risulta essere a tutti gli effetti uno scenario in stile Epic Games. Basti pensare, infatti, che la maggior parte delle stagioni di Fortnite hanno avuto inizio proprio con una catastrofe. Non ci resta che aspettare il prossimo 20 febbraio per scoprire quale sarà la verità. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.