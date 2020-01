Con il passare degli anni il mondo videoludico si è consacrato sempre più come esperienza che va al di là del semplice passatempo. Ed ha messo al centro del suo mondo il fattore emotivo, l’aspetto emozionale che è poi il ponte per l’obiettivo principale del mondo dei videogiochi: l’esperienza. Ed in una esperienza la cosa necessaria è l’atmosfera: un connubio sempre più ricercato negli ultimi tempi ma che affonda le sue radici in un tempo ormai molto lontano.

L’atmosfera creata dalla musica nei videogiochi

Alla base di ogni atmosfera c’è la musica, il sound, che è il contorno ideale per legare emozioni ed esperienza. Basti pensare al primissimo Super Mario Bros, uscito su NES nel 1985: con un sound semplice e immediato, il tema principale del titolo calza a pennello con quello che è il gioco vero e proprio e con i suoi elementi che lo compongono, dal gameplay alle coloratissime ambientazioni.

Cambiando genere, basta pensare a Silent Hill, gioco ritenuto da molti il migliore mai uscito su PlayStation 2 e che fa della musica il suo tratto distintivo: le canzoni che accompagnano il viaggio del protagonista James sono ideali per la creazione di una esperienza magistrale. Un esempio analogo è rappresentato da The Last of Us, in cui la colonna sonora sposa il lento scandire degli eventi dando vita ad una esperienza emozionante e probabilmente mai vista in un videogioco.

E di esempi del ruolo della musica nei videogiochi se ne possono citare a centinaia, come il celeberrimo Grand Theft Auto ed in particolare il terzo capitolo della saga, Vice City, dove l’ambientazione anni ’80 si sposa alla perfezione con una colonna sonora che va da Michael Jackson agli Iron Maiden. Ma esistono chiaramente anche esempi opposti, che vanno tutti in un’altra direzione. Castlevania: Harmony of Dissonance, uscito su Game Boy Advance nel 2002 praticamente non ha una colonna sonora all’altezza, come Resident Evil I, un titolo-emblema per milioni di videogiocatori. Ma gli esempi sono disparati e vanno anche al di là dei videogiochi in senso stretto.

Musica e Gamification

Difatti, dal momento che si sente sempre parlare di gamification, anche i titoli del gambling fanno parte di un universo molto simile a quello dei videogiochi. E, giocoforza, la colonna sonora nelle slot machine online ha la sua parte. Tanto che, schiacciando play, si potrebbe anche parlare di slot a tema musicale. Non è insolito, infatti, sentire le note di “Voodoo Child” di Jimi Hendrix per questa slot a tema Hendrix in tutto e per tutto: il sistema di gioco, infatti, è dotato di cinque rulli e venti linee di puntata con premi fino a 400 volte la puntata selezionata.

Altra slot, sicuramente tra le più belle a tema musica, è quella Guns’n Roses, con l’inconfondibile riff di chitarra di “Welcome to the jungle” che accoglie il giocatore nella schermata principale della slot. Il gioco presenta una colonna sonora composta da cinque dei brani più famosi dei Guns, oltre a quello appena citato troviamo “November rain”, “Chinese democracy”, “Paradise city” e “Sweet child o’mine”. La cosa bella è che possiamo anche passare da una canzone all’altra durante il gioco, come se avessimo tra le mani il nostro lettore musicale.

Immancabile quella dedicata ai mitici Motorhead, storico gruppo havey metal legato alla figura mitica del compianto Lemmy Kilmister. Altra storica slot è quella dei Village People Macho Moves, sui cui rulli non ballare sarà sicuramente impossibile. Ovviamente, nel gioco, passano in rassegna tutte le migliori canzoni dello storico gruppo che memorabili pagine di storia ha scritto nei ruggenti anni ’70. Infine, un vero e proprio must per le slot machine sulla musica, c’è “Disco Double”, con una musica stile disco anni ’70 che fa da sottofondo.

La musica, insomma, fa la differenza. E, soprattutto, fa esperienza.