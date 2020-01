Terremoto in Turchia: continua senza sosta la ricerca di sopravvisuti

La catastrofe naturale che avviene con maggiore frequenza è il terremoto, che possono colpire in tutto il mondo. Sebbene la maggior parte delle volte sono piccole scosse di assestamento con basso magnitudo, a volte anche impercettibili, altre volte possono essere molto potenti, e causare veri e propri disastri, come accaduto venerdì scorso in Turchia.

Il magnitudo ha colpito la Turchia Orientale, soprattutto le province più colpite di Elazig e Malatya, con una scossa molto intensa di ben 6.8 di magnitudo, seguita poi da oltre 300 scosse di assestamento di minore intensità. Il bilancio finora è di 29 morti certi, anche se il numero continua di ore in ore ad aumentare.

Il potente terremoto in Turchia

I team di soccorso hanno usato le mani, i trapani e gli scavatori meccanici per tutta la notte, riuscendo a strappare in vita 39 persone dalle macerie quando la temperatura è scesa a ben -8 ° C-. Almeno altre 22 persone sono intrappolate sotto edifici crollati, ha affermato l’autorità turca per i disastri e le emergenze (Afad). Centinaia di persone hanno aspettato con ansia dietro le barriere della polizia qualsiasi segno di parenti dispersi. Tra quelle trovate vive c’era una donna incinta che è stata salvata 12 ore dopo il terremoto, anche se suo figlio di 12 anni purtroppo è morto in ospedale.

Le tensioni sono rimaste elevate quando un residente ha accusato il governo di mentire sull’entità del disastro. “Sostengono che solo quattro persone sono intrappolate sotto le macerie. Non è vero. Ho cinque parenti in quell’edificio”, ha dichiarato Suat, 45 anni. “Ci sono quattro piani e tre appartamenti per piano. Se c’erano cinque persone per appartamento, fai i conti. Perché mentono?”

Quasi 2.000 agenti di ricerca e salvataggio sono stati inviati nella regione e migliaia di posti letto, coperte e tende sono stati forniti, ha detto la presidenza turca, mentre la compagnia aerea statale Turkish Airlines ha effettuato voli extra per aiutare i trasporti di soccorritori. Diverse migliaia di persone sono ospitate in palestre e scuole sportive locali.

“Le nostre case sono crollate … non possiamo entrarci”, ha detto a Reuters Sinisi, 32 anni, di Sivrice, la città dell’epicentro del sisma. “Nel nostro villaggio alcune persone hanno perso la vita. Spero che Dio ci aiuti. “I nostri animali sono morti. Le nostre famiglie si sono radunate attorno al fuoco per passare la notte, coperte di coperte.”