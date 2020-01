Sono mesi che si parla del possibile debutto di un nuovo iPhone low cost. I dubbi a riguardo sono sempre meno. Gli analisti la pensano tutti alla stessa maniera, il nuovo smartphone economico di Apple vedrà la luce il prossimo marzo. Nelle scorse ore, sono emerse informazioni in merito alla disponibilità del prodotto al lancio. Scopriamo i dettagli.

iPhone SE è stato uno degli iPhone più apprezzati della mela morsicata. Il suo design compatto ispirato ad iPhone 5 e i suo processore potente hanno fatto si che diventasse in breve tempo un must. Gli utenti chiedono a gran voce un successore ed Apple glielo darà presto. Ecco cosa ne pensa un noto analista.

Apple: 46 milioni di iPhone prodotti nel primo trimestre 2020

Nelle scorse ore, un noto analista ha ipotizzato quelli che potrebbero essere i dati di produzione di iPhone nel corso del primo trimestre 2020. Secondo l’analista, saranno prodotti ben 46 milioni di iPhone entro la fine di marzo. Di questi 46 milioni, 6 saranno i nuovi iPhone SE 2. Ebbene sì, sembra che Cupertino sia oramai pronta per il lancio del suo nuovo gioiellino economico. Vengono nuovamente confermate le caratteristiche di cui sentiamo parlare da settimane: design di iPhone 8, processore di iPhone 11, Touch ID e prezzo contenuto.

E’ interessante notare come l’analista abbia fatto una stima superiore del prezzo di vendita del prodotto. Non 399 dollari come era stato ipotizzato qualche giorno fa, ma 475 dollari. Non ci resta che aspettare marzo per scoprire tutta la verità a riguardo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.