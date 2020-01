L’azienda della mela morsicata, Apple, tiene molto all’aspetto estetico dei suoi prodotti. Nel corso degli anni, Cupertino è stata elogiata da tutti per la scelta di design sempre vincenti. Molto presto, potrebbe arrivare sul mercato, un prodotto Apple dal design davvero unico. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

iMac risulta essere uno dei prodotti più iconici della mela morsicata. Presente all’interno del catalogo dell’azienda da oramai diversi anni, è attualmente in una fase di stallo. Il design del prodotto, infatti, risulta essere decisamente non al passo con i tempi. C’è bisogno che Cupertino faccia qualcosa al più presto per rendere attuale il design del suo prodotto iconico. Un brevetto registrato nelle scorse ore sembra andare nella direzione giusta. Eccolo nel dettaglio.

Apple: iMac completamente in vetro nel futuro dell’azienda?

Ebbene sì, il nuovo brevetto registrato dalla casa della mela morsicata mostra un prodotto dal design totalmente differente rispetto a quello dell’attuale iMac. Nel documento si può ben osservare come iMac sia fatto di un’unica lastra di vetro. Questa si divide in due parti, una contenente il display e una, curva, contenente le componenti hardware. Non c’è bisogno di dire che un progetto di questo tipo risulta essere alquanto ambizioso.

Trattandosi di un brevetto, non sappiamo se quanto visto all’interno del documento diverrà realtà. Ciò che è certo è che l’attuale design di iMac risulta decisamente antiquato. Ci aspettiamo che il colosso di Cupertino dia una rinfrescata al suo prodotto iconico nell’immediato futuro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.