La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, è stata molto criticata negli ultimi giorni per un comunicato che ha rilasciato. In questo comunicato l’azienda annuncia che la stagione 2 di Fortnite verrà rimandata di altre due settimane per l’implementazione di un nuovo motore di fisica di Unreal Engine. Tuttavia, questa ha promesso che arriverà un importante aggiornamento del gioco a breve. Cosa introdurrà?

Ebbene sì, sembra che Epic Games voglia in qualche modo farsi perdonare i ritardi con l’inizio della seconda stagione del capitolo 2 di Fortnite con il lancio di una serie di contenuti. Le novità introdotte con l’aggiornamento 11.40 di qualche settimana fa non sono riuscite a convincere gli utenti. Sarà diverso per l’update 11.50? Scopriamo i primi dettagli.

Fortnite: cosa porterà l’aggiornamento 11.50?

Nonostante non si abbiano molte informazioni in merito al nuovo update di Fortnite, è stata Epic Games stessa a dare qualche indizio. Molto probabilmente, l’aggiornamento 11.50 introdurrà una serie di contenuti volti a celebrare il periodo di San Valentino. Siamo quasi certo al 100% che ci sarà anche un evento correlato. Non finisce qui, Epic Games ha anche promesso che rilascerà più sfide a tempo straordinario. Di conseguenza, ci aspettiamo che queste arrivino insieme al nuovo update.

Per il momento, queste sono le uniche cose che arriveranno con l’update 11.50 di cui abbiamo la certezza. Stando alla data di rilascio, Epic Games potrebbe decidere di lanciare l’aggiornamento già a partire da questa settimana. Tuttavia, la maggior parte dei dataminer sembra optare per la prossima settimana. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.