Immagina due persone che guardano lo stesso schermo. Il monitor è lo stesso, ma ognuna di esse vede un messaggio diverso. Non indossano occhiali, né casco per la realtà virtuale, né usano un’applicazione. Come è possibile? Non è una fantasia futuristica. La risposta sta in una novità tecnologica che promette che alcune esperienze sono molto più personalizzate: la realtà parallela.

I potenziali usi di questa tecnologia – dagli eventi di massa alla pubblicità esterna – sono molti. I primi a provarla saranno i viaggiatori che visiteranno l’aeroporto metropolitano di Detroit. La compagnia aerea americana Delta Airlines la testerà a metà del 2020, come spiegato dai rappresentanti della compagnia aerea al CES 2020, la più grande fiera tecnologica al mondo, che si tiene a Las Vegas.

Il sistema permetterà di mostrare a quasi 100 clienti contemporaneamente informazioni uniche sui voli, una volta che avranno scannerizzato le loro carte d’imbarco. Sarà disponibile in inglese, spagnolo, giapponese, coreano e altre lingue.

La società ha collaborato con la startup Misapplied Sciences, specializzata in questo tipo di tecnologia. “Gli schermi di realtà parallele sono una nuova tecnologia con cui molte persone, essendo spalla a spalla, guardando allo stesso schermo allo stesso tempo, possono vedere cose diverse, senza la necessità di indossare gli occhiali“, afferma la società sul suo profilo LinkedIn. In questo modo, “luoghi pubblici come aeroporti, stadi, centri commerciali e centri turistici possono essere personalizzati per ogni persona contemporaneamente“.

Infatti, può essere utilizzata con migliaia di persone alla volta per leggere messaggi in altre lingue o per ricevere informazioni diverse. La società, con sede a Redmond, Washington, ritiene che si tratti di una “incredibile innovazione” e afferma che può essere applicata non solo sugli schermi, ma anche su insegne e luci. “Sembra fantascienza, ma esiste già“.

In realtà, la storia è iniziata all’interno di un’altra società più grande: Microsoft

Nel gennaio 2014, quando durante un hackathon (un incontro di programmatori) della compagnia, un ricercatore di nome Paul Dietz ebbe l’idea di sincronizzare una moltitudine di persone in uno stadio attraverso un’applicazione mobile. L’idea era di “usare le persone come pixel” trasformando l’intero pubblico in una sorta di schermo animato. Funzionò, ma i partecipanti si lamentarono del fatto che erano così impegnati a guardare i loro smartphone da non poterne apprezzare l’effetto.

Quindi, ha pensato a un modo migliore per sviluppare questo prodotto e ha scoperto che poteva creare diverse immagini sugli schermi a seconda della posizione di ogni persona.

Nello stesso anno fonda la compagnia con Albert Ng, che anche ha lavorato per Microsoft e ha studiato informatica. Dietz sarebbe il presidente, anche se ha lasciato l’azienda l’anno scorso.

Nel frattempo, Delta era alla ricerca di startup che continuassero con le sue innovazioni tecnologiche, iniziate principalmente con l’uso di sistemi biometrici.

Ma come funziona questa tecnologia?

La spiegazione dell’uso delle persone come pixel può essere strana, ma in realtà è più semplice di quanto sembri. Il principio di base è che la proiezione di colori diversi in direzioni diverse consente di riflettere i messaggi differenziati. La cosa più importante è controllare dove va ogni raggio di luce. Pertanto, un singolo pixel può emettere luce verde verso di te e luce rossa verso la persona accanto a te, spiegano i suoi creatori. “Consiste nella visualizzazione di pixel in grado di rilasciare contemporaneamente raggi di luce di diversi colori in diverse direzioni contemporaneamente“, ha affermato Dave Thompson, dipendente di Delta Airlines, al CES 2020.

Su uno schermo convenzionale, vediamo tutti la stessa cosa. In una schermata di realtà parallela, i raggi di pixel e la luminosità consentono la trasmissione di messaggi diversi. Misapplied Sciences ha progettato schermi che possono essere configurati in modo specifico in base a ciascun messaggio. Non conosciamo il suo prezzo, anche se non vi è dubbio che sarà una tecnologia costosa.

Nel caso della compagnia aerea, il sistema funzionerebbe grazie a software di intelligenza artificiale e telecamere in grado di riconoscere fino a 100 persone. Non usa il riconoscimento facciale, ma suscita alcuni sospetti tra gli analisti che hanno a che fare con la privacy. E il software seguirà i tuoi movimenti attraverso l’aeroporto e comunicherà la tua posizione in tempo reale.

Il CEO di Delta ha dichiarato che la società utilizzerà questa innovazione solo internamente per “migliorare l’esperienza dei suoi clienti“. Una frase che siamo già abituati a sentire e che si ripete ogni volta che un’innovazione tecnologica minaccia i nostri dati di essere sempre più esposti.