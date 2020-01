La casa della mela morsicata, Apple, è nuovamente inciampata su sé stessa. Il nuovo update iOS rilasciato per iPhone nelle scorse ore, iOS 13.3.1 ha svelato l’arrivo di un nuovo prodotto della famiglia Beats. In particolare parliamo di un nuovo modello di Powerbeats. Scopriamo insieme le caratteristiche del prodotto.

Non è la prima volta che, a causa dei suoi aggiornamenti software, la casa della mela morsicata si fa sfuggire informazioni su un prodotto ancora non uscito. Già in passato, alcuni modelli di Beats e gli stessi AirPods Pro sono stati scovanti prima della loro presentazione ufficiale per via degli update iOS. La storia si ripete. Questa volta tocca ai Powerbeats 4. Cosa li contraddistinguerà dalla precedente generazione? Ecco i primi dettagli sul prodotto.

Apple svela i Powerbeats 4 per sbaglio

Ancora una volta, Apple ha svelato uno dei suoi prodotti all’interno di un update iOS. Nelle scorse ore, diversi dataminer hanno scovato una nuova icona all’interno dell’ultima versione iOS ritraente proprio un nuovo modello di auricolari beats, i Powerbeats 4. Stando a quanto emerso, i nuovi auricolari saranno del tutto simili alla precedente generazione, a cambiare sarà il chip interno. Si passerà dall’oramai datato chip W1 al nuovo H1 presente anche sui nuovi AirPods Pro.

Non abbiamo informazioni in merito al possibile rilascio del prodotto. Considerando la presenza dell’icona all’interno dell’ultimo update di iOS, è probabile che lo vedremo annunciare molto presto. Non vediamo l’ora di poter mettere le mani su questo nuovo gioiellino. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.