La casa della mela morsicata non si smentisce mai. Nelle scorse ore, questa ha finalmente rilasciato la versione definitiva di iOS 13.3.1 e iPadOS 13.3.1. L’update arriva a sorpresa dopo il lancio della terza beta qualche giorno fa. Tutti sono curiosi di sapere cosa introduce di nuovo questo piccolo update Apple. Andiamo a scoprirlo insieme.

Quest’anno Apple si sta dando davvero da fare con gli aggiornamenti software dei suoi dispositivi. Non sono pochi i bug che iOS 13 e iPadOS 13 hanno introdotto e Cupertino ha cercato di fare di tutto per mettere fine, il prima possibile, alle problematiche. Sarà iOS 13.3.1 l’aggiornamento definitivo?

Apple: iOS 13.3.1 e iPadOS 13.3.1 correggono numerosi bug

Ebbene sì, sembra che i nuovi update rilasciati dalla casa della mela morsicata per i suoi dispositivi non introducano nulla di nuovo a livello di funzioni. Più che altro, Cupertino ha deciso di rilasciarli per correggere la miriade di bug ancora presenti nella precedente versione dei software. D’altronde c’era da aspettarselo. iOS 13.3.1 e iPadOS 13.3.1 sono dei semplici aggiornamenti minori. Quello che ci auguriamo, ora, è che Cupertino sia finalmente riuscita nel suo intento. I problemi di iOS 13 termineranno definitivamente?

Ricordiamo che l’update è già disponibile al download per tutti gli utenti. Per poterlo scaricare non dovete fare altro che recarvi all’interno delle impostazioni del vostro dispositivo, nella sezione generali, sotto la voce “aggiornamenti software”. Sarà lì che comparirà la finestra che vi permetterà di scaricare il nuovo software sul vostro dispositivo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.