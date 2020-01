Uno dei prodotti più apprezzati della mela morsicata, negli ultimi tempi, sono gli AirPods. I piccoli auricolari true wireless hanno letteralmente rivoluzionato il mercato degli auricolari Bluetooth. Più di 60 milioni le unità vendute da Apple nel corso del 2019. La casa ha lanciato un nuovo modello “Pro” pochi mesi fa. Quest’anno, però, potrebbe arrivare una nuova variante. Scopriamo i primi dettagli a riguardo.

Ebbene sì, Apple ha aggiornato i suoi auricolari true wireless diverse volte. Al momento abbiamo sul mercato tre modelli differenti: AirPods di seconda generazione, AirPods di seconda generazione con case di ricarica wireless e AirPods Pro. Stando a quanto dichiarato da un analista, Cupertino rilascerà la terza generazione degli auricolari “standard” entro la fine di quest’anno. Sarà davvero così?

Apple: un nuovo modello di AirPods sta per arrivare sul mercato?

Non è la prima volta che sentiamo parlare di AirPods di terza generazione. Qualche tempo fa, infatti, già il noto Ming-Chi Kuo aveva accennato ad un possibile lancio degli auricolari nel corso del 2020. Oggi, anche un altro analista ha deciso di sostenere questa tesi. In più, questo ha anche dato qualche dettaglio sulle possibili caratteristiche del prodotto. Secondo lui, gli AirPods di terza generazione saranno resistenti all’acqua come gli AirPods Pro.

Trattandosi di un semplice rumor, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze. Ciò che è certo è che è ancora troppo presto per poter parlare di un nuovo modello di AirPods. Se una nuova variante arriverà sul mercato, non lo farà prima del periodo natalizio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.