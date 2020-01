L’Unione europea vuole semplificare la ricarica del telefono cellulare e di altri dispositivi. Questa settimana, i membri del Parlamento europeo hanno tenuto un’audizione su una misura atta a chiedere ai produttori di dispositivi elettronici di produrre un caricabatterie universale per tutti i dispositivi mobili e portatili venduti nella comunità, inclusi tablet, lettori elettronici e fotocamere digitali.

L’obiettivo è porre fine alla frustrazione quando si prende in prestito il caricabatterie da un amico solo per vedere che ha un connettore lightning quando è necessario un USB-C.

La proposta non è stata solo promossa per comodità, ma anche per ridurre i rifiuti elettronici. Si stima che gli spedizionieri abbiano prodotto oltre 51.000 tonnellate di rifiuti all’anno nell’Unione Europea. “Stiamo affogando in un oceano di rifiuti elettronici“, ha affermato Roza Thun, un membro del Parlamento europeo dalla Polonia. “La domanda cresce, così come i rifiuti e lo sfruttamento delle risorse naturali“.

I funzionari hanno anche affermato che un tipo comune di caricabatterie ridurrebbe il costo che i consumatori pagano perché i dispositivi potrebbero essere venduti senza un caricatore speciale.

Un’iniziativa non nuova

Non è la prima volta che l’Unione europea discute della questione. L’iniziativa di questa settimana è stata il terzo tentativo di standardizzare i dispositivi di ricarica in oltre un decennio.

Nel 2009, quando sul mercato c’erano più di 30 caricabatterie diversi, la Commissione Europea, il ramo esecutivo del blocco, ha raggiunto un accordo volontario con giganti del settore come Apple, Samsung e Nokia, tra gli altri, per introdurre un caricabatterie per telefoni cellulari che si adatti a tutti i modelli.

Tuttavia, l’accordo è scaduto nel 2014 e le aziende li hanno rigenerati da soli. Quindi, i legislatori hanno introdotto un’iniziativa simile per ripristinare uno standard volontario per una singola porta di ricarica su tutti gli smartphone. Tuttavia, tale iniziativa non è mai stata presa, in parte perché non è riuscita a garantire l’interoperabilità tra dispositivi come altoparlanti e tastiere con gli smartphone.

Esistono ora tre tipi principali di connettori di ricarica, secondo l’European Consumer Organization, che supporta l’iniziativa al fine di standardizzare i caricabatterie: Apple USB 2.0 Micro B, USB-C e Lightning.

Apple aveva già rifiutato di accettare la proposta dell’Unione Europea. Un anno fa, la società ha sostenuto che un unico standard “congelerebbe l’innovazione invece di incoraggiarla“. Un nuovo standard per i caricabatterie renderebbe obsoleti quelli esistenti, ha aggiunto, ed è “negativo per l’ambiente e inutilmente dannoso per i consumatori“.

All’udienza del 20 gennaio, i membri del Parlamento europeo hanno lamentato l’incapacità di legiferare su un caricabatterie universale, hanno sollevato preoccupazioni sull’ambiente e incolpato l’industria per la prevenzione di tali misure. Altri hanno sottolineato i possibili vantaggi economici di un caricabatterie standard universale. “Ciò consentirebbe ai consumatori di ottenere un’offerta migliore e di smettere di produrre rifiuti allo stesso tempo“, ha dichiarato Dita Charanzova della Repubblica ceca.

La Commissione europea pubblicherà uno studio nelle prossime settimane per discutere i prossimi passi legislativi. Tuttavia, i produttori di dispositivi potrebbero finire per decidere il problema davanti ai legislatori. Ogni anno, un numero sempre maggiore di telefoni cellulari arriva sul mercato con un’altra opzione: la ricarica wireless.