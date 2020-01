Microsoft: la patch del 14 gennaio è stata l’ultima per Windows 7?

Microsoft ha rilasciato per i possessori del vecchio sistema operativo Windows 7 l'ultima patch il 14 Gennaio, che però ha creato un problema per gli sfondi

Microsoft è senza dubbio una delle aziende di elettronica più importante al mondo, che ha avuto il suo grande sviluppo grazie al sistema operativo Windows, che da oltre un decennio è presente su quasi tutti i computer e laptop. Ovviamente, di anno in anno il software si aggiorna, cambiando stile graficamente ed aggiungendo nuove funzionalità, come è tuttora Windows 10.

Non bisogna però dimenticarsi di un sistema operativo precedente molto amato dagli utenti che lo utilizzano ancora, ovvero Windows 7, che però ha ricevuto la sua ultima patch per sempre lo scorso 14 Gennaio. Ma è effettivamente così?

Microsoft e l’ultima patch per Windows 7

Microsoft ha ammesso tranquillamente che risolverà la patch finale di Windows 7 del 14 Gennaio che ha lasciato come bug alcuni sfondi allungati. Doveva essere l’ultimo interessamento per Windows 7. Dopo la patch del 14 gennaio non ci sarebbero stati più omaggi da parte di Microsoft poiché il supporto esteso veniva disattivato a favore del suo programma ESU (Extended Security Update) a pagamento. Fino a tre anni di patch extra vengono assegnati a imprese o tedeschi mal organizzati, ma fuori portata per la maggior parte degli utenti ordinari.

Microsoft ha aggiornato la sua pagina di supporto per la patch, suggerendo che coloro che sono colpiti dal bug dell’aggiornamento di KB4534310 dovrebbero smettere di usare lo sfondo dell’opzione Stretch o cercare qualcosa che corrisponda alla risoluzione del desktop.

La società ha anche affermato che, sì, ci sarebbe una correzione in entrata per i clienti ESU. Ma questa potrebbe esserci anche per gli utenti ordinari. Dopotutto, la banda di Redmond ha una lunga e ricca storia di sistemi operativi fuori supporto silenziosamente. XP ha ottenuto un’altra soluzione subito dopo la fine del supporto, con ulteriori vulnerabilità affrontate negli anni successivi.