Il colosso di Cupertino, Apple, risulta essere famoso per le sue invenzioni geniali. Quella di cui vi parliamo oggi, però, risulta essere alquanto particolare. Sembra, infatti, che la mela morsicata abbia intenzione di creare dei MacBook in grado di integrare iPhone e iPad. Scopriamo nel dettaglio il nuovo brevetto dell’azienda.

La casa della mela morsicata, Apple, sta dando il suo meglio per lanciare prodotti al passo con i tempi. Il 2019 è stato un ottimo anno per la gamma di MacBook. Tuttavia, sembra che il meglio debba ancora venire. Un nuovo brevetto dell’azienda suggerisce un possible arrivo di un portatile davvero molto particolare. Ecco di che si tratta.

Apple: un MacBook in grado di fare da dock ad iPhone e iPad?

Ebbene sì, avete letto bene, pare che il colosso della mela morsicata sia interessato a creare un dispositivo in grado di fare da dock ad iPhone e iPad. Sono ben due i prodotti indicati nel nuovo brevetto della casa. Uno è un portatile al cui posto del trackpad vi è un alloggiamento per un iPhone. L’altro, invece, è un secondo portatile al cui posto del display vi è un alloggiamento per iPad. Non c’è bisogno di dire che si tratta di due prodotti alquanto curiosi. Non sappiamo quali possano essere le intenzioni di Apple in merito a dei device di questo tipo.

Come al solito, trattandosi di brevetti, non sappiamo se Cupertino deciderà di portare a termine il progetto. Vedremo mai debuttare dei MacBook “Dock” per iPhone? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.