L’azienda della mela morsicata, Apple, tiene molto alla sicurezza dei suoi utenti. Questa, rilascia periodicamente aggiornamenti iOS per far si che il suo sistema operativo sia il più sicuro possibile. Nelle scorse ore, Cupertino ha deciso di lanciare, oltre al nuovo iOS 13.3.1, anche un update per i dispositivi più datati. Scopriamo i dettagli.

Apple non si dimentica di nessuno, neanche degli utenti che possiedono prodotti della casa un po’ più datati. Nelle scorse ore, Cupertino ha rilasciato, insieme ad iOS 13.3.1 e altri update, anche un importante aggiornamento di sicurezza per diversi iPhone e iPad con qualche anno in più. Stiamo parlando di una nuova versione di iOS 12, iOS 12.4.5. Cosa cambia rispetto al passato?

Apple: il nuovo iOS 12.4.5 va a risolvere diverse falle di sicurezza

Sono milioni gli utenti nel mondo che utilizzano iPhone e iPad non proprio di ultima generazione. Apple sa bene che deve tenere alta la fiducia di anche questi clienti. Il nuovo iOS 12.4.5 è un update minore per diversi dispositivi datati della mela morsicata. In particolare questo è per iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPod touch 6G, iPad mini 2, iPad mini 3 e iPad Air. Come già detto precedentemente nell’articolo, lo scopo dell’update è quello di andare a correggere diverse falle di sicurezza presenti nelle versioni precedenti. Di conseguenza, è caldamente consigliato l’update.

Ricordiamo che per scaricare l’aggiornamento non bisogna fare altro che recarsi all’interno delle impostazioni del vostro dispositivo, nella sezione generali, sotto la voce “aggiornamento software”. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.