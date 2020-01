Nelle ultime settimane, Epic Games, si sta comportando in maniera alquanto strana con il rilascio degli aggiornamenti del suo videogioco di punta, Fortnite. Tralasciando l’incostanza degli update, molto spesso, l’azienda decide di lanciare piccoli update a sorpresa. Nelle scorse ore, è arrivato l’ultimo. Scopriamo insieme cosa nasconde.

Nel corso del capitolo 1 di Fortnite, Epic Games è sempre stata molto costante con il rilascio degli aggiornamenti del suo noto battle royale. Non è mai capitato che questa decidesse di lanciare un aggiornamento, anche piccolo, senza un annuncio ufficiale. Tutto ciò è all’ordine del giorno dopo l’arrivo del capitolo 2. Cosa sta accadendo?

Fortnite: il nuovo update nasconde contenuti del Super Bowl

Ebbene sì, Epic Games ha rilasciato un misterioso aggiornamento di Fortnite nelle scorse ore. L’azienda non ha pubblicato nessun particolare annuncio, questo è arrivato e basta. I dataminer si sono messi subito al lavoro per scovare i segreti contenuti nei soli 300 mb della patch. Quello che è emerso è davvero interessante. Pare che Epic Games abbia sfruttato questo piccolo update per introdurre all’interno dei codici di gioco due nuove varianti per delle Skin già esistenti. Ma non è tutto, sono state trovate tracce anche di altri cosmetici. Il tutto, sarebbe a tema Super Bowl.

Considerando che il Super Bowl verrà trasmesso il 3 febbraio, è molto probabile che Epic Games rilascerà i cosmetici in quel giorno. Con l’arrivo di questo nuovo update, sfuma la possibilità di vedere la versione 11.50 del gioco arrivare entro la fine di questa settimana. L’attesissimo aggiornamento vedrà la luce solamente la prossima settimana. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.