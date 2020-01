Google, il nuovo servizio che unirà Drive, Gmail e Hangouts chat

Quando si parla di elettronica o di informatica non si può non citare Google, senza dubbio la principale in questo settore. L’azienda con sede a Mountain View lavora sotto numerosi aspetti, come la produzione di device, per esempio i Google Pixel, il super utilizzato software mobile Android, i vari servizi online che offre come Gmail, Drive, Hangouts Chat ecc.

Proprio riguardo questi ultimi servizi online, un rapporto di The Information afferma che l’azienda sta lavorando su un’altra applicazione di messaggistica. Il team sta elaborando un’app mobile che “riunisce le funzioni di diverse app autonome già offerte dall’azienda” in una piattaforma unificante. Secondo quanto riferito, Google lo considera un’app di comunicazione aziendale sulla stessa linea di Slack o Microsoft Teams.

La nuova applicazione di Google

Secondo il rapporto, questa “nuova app di comunicazioni unificate” unirà le funzioni di Gmail, Drive, Hangouts Chat e Hangouts Meet. Una cosa allarmante riguardo al rapporto è che si riferisce a questo servizio come ad “un’app mobile” e non menziona nulla di un suo uso Web o desktop, che sarebbe l’uso privilegiato dagli utenti, soprattutto in ambito lavorativo.

Se questo servizio viene avviato, sarebbe la decima app di messaggistica di Google, dopo Google Talk, Voice, Buzz, Google+ Messenger, Hangouts, Spaces, Allo, Hangouts Chat e Messages. L’incapacità dell’azienda di attenersi a un’unica piattaforma di messaggistica e la sua propensione a chiudere i servizi ha lasciato i suoi utenti molto sospettosi di qualsiasi nuova app di messaggistica dell’azienda.

Non resta che sperare che quest’ultimo servizio che l’azienda sta progettando sia realmente efficace e non la falsa copia dei precedenti, tutti divenuti inutilizzati ed abbandonati.