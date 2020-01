Playstation Plus, ecco i giochi in omaggio di Febbraio

In una nota ufficiale, sono stati rilasciati i due titoli omaggio del mese di Febbraio per chi è abbonato a Playstation Plus

Le console dell’ultimo decennio permettono di poter giocare, oltre che in single player, anche in multiplayer, ovvero con altri giocatori, che siano amici o persone sconosciute in tutto il mondo. Ovviamente, per fare ciò bisogna avere una connessione per giocare ed anche un determinato abbonamento, acquistabile in tagli da 1 mese, 3 mesi e 12 mesi. Sulla famosa console Sony, l’abbonamento in questione si chiama PlayStation Plus, che oltre ad offrire la possibilità di giocare online, regala ai propri utenti due giochi omaggio ogni mese. Scopriamo dunque quali sono i due giochi omaggio del mese di Febbraio.

I giochi di Febbraio offerti da PlayStation Plus

Ricordiamo che i giochi saranno scaricabili gratuitamente per chi abbonato dal prossimo 4 Febbraio, e potranno essere giocati finché si sarà abbonati. Ecco i due giochi gratuiti in questione:

Bioshock The Collection. E’ una famosa saga sparatutto retrofuturistica, sviluppata da da 2K Games. La collezione completa ci permette di (ri)esplorare Rapture, la città sottomarina proposta nel primo e nel secondo capitolo, oltre che Columbia, la città volante di Bioshock Infinite, il tutto nella risoluzione 1080p.

The Sims 4. Un amante dei videogiochi difficilmente non può non conoscere The Sims, una delle saghe con più successo al mondo. Sono dei videogiochi di simulazione di vita, dove si possono creare le proprie amicizie, una casa, organizzare feste ecc. Nello specifico, the Sims 4 è il capitolo della saga uscito nel 2014, che ha riscontrato numerose critiche positive dagli utenti.

Infine, in questo mese di Febbraio, oltre a questi due giochi per Playstation 4, avremo anche Firewall Zero Hour, uno sparatutto tattico apposito per il VR.