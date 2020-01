Il colosso della mela morsicata, Apple, ha rilasciato una marea di prodotti interessanti nel corso del 2019. Si prospetta, però, che il 2020 sarà ancora più ricco di novità. L’azienda di Cupertino riuscirà nuovamente a stravolgere il mercato degli smartphone?. Nelle scorse ore, il noto analista mIng-Chi Kuo ha deciso di parlare in merito alle uscite dei prodotti Apple nei prossimi mesi.

Ming-Chi Kuo risulta essere uno degli analisti più affidabili quando si parla di prodotti della mela morsicata. Questo ha anticipato diverse mosse di Cupertino nel corso dell’anno. Secondo lui, Apple lancerà 6 prodotti entro la metà dell’anno. Scopriamo di quali prodotti si tratta.

Apple: iPhone, MacBook Pro, iPad Pro e molto altro entro giugno

Il noto analista sembra avere le idee molto chiare in merito a quello che farà la casa della mela morsicata nel corso del 2020. Nel corso dei primi 6 mesi, Cupertino rilascerà dei prodotti davvero interessanti, iPhone SE 2 in primis. Ad affiancarlo ci saranno: una nuova versione di iPad Pro, un tappetino di ricarica wireless, dei nuovi MacBook Pro 13 e MacBook Air, un paio di cuffie wireless di fascia alta e, infine, il tanto atteso AirTag.

Si tratta di una lista bella ricca che fa andare in fibrillazione qualsiasi fan del brand. Trattandosi di un semplice rumor, non possiamo confermare che quanto detto corrisponderà alla realtà. Ciò che è certo è sarebbe davvero bello veder realizzate le previsioni di Kuo. Non ci resta che aspettare per vedere cosa accadrà. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.