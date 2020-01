L’azienda della mela morsicata, Apple, ha appena annunciato l’arrivo di una speciale sfida per tutti i possessori dello smartwatch dell’azienda. In occasione del mese degli innamorati, Cupertino ha deciso di lanciare una sfida allenamento a tema. Scopriamo insieme in cosa consiste e quali sono le ricompense offerte.

Ebbene sì, non è la prima volta che parliamo delle particolari sfide di Cupertino rivolte ai possessori di Apple Watch. Queste challenge risultano essere davvero molto esclusive. Chiunque le completa si porta a casa delle ricompense digitali altrettanto esclusive. La challenge proposta per il “mese del Cuore” risulta essere molto semplice. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Apple Watch: scopriamo la challenge del mese del Cuore

Puntuale come un orologio svizzero, Apple ha annunciato l’arrivo della sfida del mese del Cuore 2020 per tutti i possessori di Apple Watch. La challenge partirà il prossimo 8 febbraio e durerà fino al 14. La sfida consiste nel completare il cerchio allenamento per tutta la settimana. La ricompensa, quest’anno, consisterà in un esclusivo trofeo virtuale e un set di tre adesivi da utilizzare su iMessage. Un vero must per tutti i fan della mela morsicata.

Ovviamente, sia gli adesivi che il trofeo virtuale sono pienamente a tema amore. Ricordiamo che la challenge potrà essere completata solamente nei suddetti giorni. Trascorsi questi, le ricompense non potranno essere più ottenute. Non abbiamo dubbi sul fatto che molti fan della casa completeranno la challenge. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.