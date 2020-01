Dinosauri, le tracce lasciate su una terra consumata da lava e fuoco

Le scoperte e le ricerche di antichi fossili di dinosauri interessa molto tantissime persone, curiose di sapere di più di questi antichi “animali”, tuttora molto raffigurati nei film, come per esempio nella saga di Jurassic Park. In merito a ciò, Emese M. Bordy, sedimentologa all’Università di Città del Capo, notò sfogliando una tesi un’immagine di un’impronta in una fattoria situata nel bacino del Karoo settentrionale in Sudafrica.

La regione del Karoo contiene enormi basalti vulcanici che raccontano l’epoca finale dell’antico supercontinente Gondwana prima che si rompesse circa 180 milioni di anni fa durante un periodo di catastrofe tettonica e vulcanica. I geologi lo studiano da decenni per capire questo grande cambiamento nella disposizione delle terre emerse della Terra, che ha coinciso con un evento di estinzione di massa.

Ma l’immagine suggeriva al dottoressa Bordy che c’era altro da imparare sui dinosauri che avevano vissuto in quel continente ormai morente.

L’impronta dei dinosauri in Sudafrica

Innanzitutto, la dott.ssa Bordy e i suoi colleghi sono stati in grado di rintracciare il proprietario della fattoria che ha dato agli esperti il permesso di cacciare fossili nella sua proprietà. Lì, il team non solo ha trovato l’impronta nella foto, ma ha anche scoperto altre due dozzine di altre impronte lasciate ben 183 milioni di anni fa da dinosauri carnivori ed erbivori, nonché da piccole creature chiamate sinapsidi.

“Questi brani sono speciali per me perché mi hanno davvero permesso di godere di quell’incredibile sensazione di scoperta due volte, una volta mentre leggevo la vecchia letteratura e poi di nuovo sul campo”, ha detto la dottoressa Bordy.

Le stampe, che il team ha riportato mercoledì sulla rivista PLOS ONE, sono conservate in arenaria posizionate tra strati di basalto, resti di flussi di lava, che indicano che gli animali hanno attraversato questa zona dopo l’inizio delle eruzioni. Le loro tracce sono state conservate nel letto di un flusso stagionale che scorre veloce che sicuramente ha aiutato nello scoprire queste impronte di dinosauri antiche quasi duecento milioni.