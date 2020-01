La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, sta facendo di tutto per tenere impegnati gli utenti della community di Fortnite. Nelle scorse ore, l’azienda ha rilasciato una nuova serie di sfide a tempo straordinario. Parliamo, ovviamente, delle challenge Cammeo vs Chic. Queste, permetteranno di sbloccare un nuovo stile per alcuni cosmetici del Pass Battaglia. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Ebbene sì, questa volta Epic Games si è data davvero da fare con le sfide a tempo straordinario di Fortnite. Nelle scorse settimane sono state rilasciate ben tre serie di challenge, oggi, ne arriva una nuova. A quanto pare, questa non è neanche l’ultima serie di sfide a tempo straordinario. Cosa avrà in mente l’azienda del noto battle royale?

Fortnite: ecco le ricompense delle sfide Cammeo vs Chic

L’azienda del fenomeno videoludico ha rilasciato le tanto attese sfide a tempo straordinario Cammeo vs Chic. Parliamo di una serie di 10 challenge che, oltre a far guadagnare una marea di punti esperienza agli utenti, garantiranno anche esclusive ricompense. Chiunque ne completerà almeno nove, infatti, riceverà un nuovo stile (giallo) per alcuni cosmetici del Pass Battaglia. Ovviamente, i cosmetici che riceveranno il nuovo stile sono quelli appartenenti al set della Skin Cammeo vs Chic. In particolare, la Skin in sé, il dorso decorativo, i picconi doppi e il deltaplano.

Ricordiamo che questo set di sfide a tempo straordinario non sarà l’ultimo di questa stagione di Fortnite. Epic Games ha annunciato che, a causa dei ritardi con l’inizio della nuova season, lancerà altre serie di challenge di questo tipo. Per scoprire di cosa si tratta, però, bisognerà aspettare la prossima settimana. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.