Huawei, presentati i nuovi Matebook D da 14” e 15”

Una delle aziende di elettronica più importanti del settore è sicuramente Huawei, ormai al pari di Samsung ed Apple. L’azienda cinese si è sempre concentrata principalmente sui propri dispositivi mobili, soprattutto smartphone, ma recentemente ha deciso di puntare anche nel settore dei computer. Infatti, in merito a ciò, con un evento a Milano Huawei ha ufficialmente portato in Italia i nuovi Matebook D da 14 e 15 pollici, computer con schede tecniche veramente molto interessanti. Andiamo a scoprirli insieme.

Ecco i nuovi Matebook D di Huawei

I nuovi Huawei Matebook D hanno un design molto sottile e simile ai precedenti, ed offrono un display FullView, lettore di impronte digitali integrato nel tasto d’accensione per un accesso rapido a Windows ed un peso di soli 1,38 kg per il modello da 14″ e di 1,53 kg per quello da 15″, confermando quindi l’ottimo design e composizione.

Il comparto hardware è composto dall’APU AMD Ryzen 5 3500U supportato da 8 Gb di RAM e da 256 Gb di memoria storage per la versione da 15” e 512 Gb per quella da 14”. Entrambi inoltre hanno una webcam a scomparsa nella parte superiore del display.

Per quanto riguarda la batteria, ha una capienza di 56 Wh che garantisce circa 10 ore di lavoro intenso in ufficio per il notebook da 14”, mentre di circa 8 ore per quello da 15”, causato appunto dallo schermo leggermente più grande. Inoltre, è presente la ricarica rapida, ottimo per un uso prevalentemente in viaggio e non attaccato alla corrente. Sono presenti infine due porte usb Type-C.

I nuovi Huawei Matebook D da 14″ e 15″ saranno disponibili nelle prossime settimane nei principali negozi Huawei e sui siti online. Per quanto riguarda i prezzi, quello da 15” costerà 649 euro, mentre il Matebook D 14″ sarà disponibile a 699 euro.