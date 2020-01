SpaceX, il 50% dei satelliti ha l’obiettivo di migliorare Internet globalmente

Internet è diventato ormai una parte fondamentale della società. Con esso si può fare praticamente tutto: effettuare acquisti di tutti i tipi, pagare tasse e fare altre operazioni bancarie, leggere notizie, parlare con i propri amici, vedere film ecc. ecc. Sebbene sia presente e ben disponibile in quasi tutto il mondo, ci sono alcune zone, soprattutto quelle rurali o quelle molto povere, che hanno poca, se non nulla, possibilità di connettersi ad Internet, rimanendo esclusi dal mondo circostante.

Per evitare questo, la compagnia privata di Elon Musk, SpaceX, ha lanciato con successo il quarto lotto di satelliti Starlink in orbita ed ha anche effettuato un atterraggio di missili il 29 gennaio 2020.

I satelliti SpaceX per migliorare la rete globale

Secondo quanto riferito da Space.com, il razzo Falcon 9 trasportava 60 satelliti Starlink per SpaceX e ha svolto un ruolo significativo nell’aumentare il numero di satelliti nella costellazione. Grazie a questo lancio, SpaceX con i suoi satelliti diventa una delle più grandi costellazioni in orbita.

SpaceX ha progettato Falcon 9 in modo tale da poter volare fino a 10 volte con modifiche e assistenza minime. La prima fase del razzo ha toccato delicatamente la piattaforma di atterraggio di navi drone di SpaceX denominata “Of Course I Still Love You”, dopo il suo lancio di successo.

Il lancio di 60 satelliti Starlink fa parte dell’obiettivo di SpaceX di collegare il globo con la rete Starlink e concentrarsi sulla fornitura di copertura Internet in tutto il mondo. Tutti i satelliti Starlink pesano circa 220 kg e sono identici. Con l’ultimo lancio di successo, SpaceX ora ha circa 240 satelliti costellati, che è il più grande in orbita fino ad oggi, anche se per Elon Musk ne servono 400 per una copertura minima e ben 800 per una copertura media della rete Internet.