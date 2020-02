Apple Watch è senza dubbio uno dei prodotti di Cupertino più elogiati di sempre. Questo ha riscosso un enorme successo fin dal lancio della prima generazione. Ad oggi, è l’orologio più venduto al mondo. Nonostante l’enorme successo, Apple non ha intenzione di fermarsi. In arrivo grosse novità per i prossimi modelli. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nelle scorse ore, Apple ha registrato ben due brevetti riguardanti il suo noto gioiellino. Questi fanno riferimento a due tecnologie davvero molto interessanti. Il primo brevetto riguarda la corona dell’orologio, il secondo, invece, riguarda una nuova serie di cinturini speciali. Ecco tutti i dettagli.

Apple Watch con corona dotata di riconoscimento delle gesture

La casa della mela morsicata, Apple, vuole portare il suo smartwatch su un altro livello. Il primo dei brevetti presentati nelle scorse ore dall’azienda mostra un dispositivo dotato di corona in grado di riconoscere le gesture. Ciò sarebbe possibile grazie ad un sensore ottico integrato al di sotto della corona stessa. Non c’è bisogno di dire che una tecnologia di questo tipo apre le porte ad una marea di possibilità.

Ma non è tutto, Cupertino ha presentato anche un secondo brevetto riguardante i cinturini. Il documento parla di una nuova serie di loop in grado di adattarsi perfettamente al polso degli utenti per dare un confort elevato.

Trattandosi di brevetti, non sappiamo se Cupertino deciderà mai di portare a termine i progetti. Ciò che è certo è che un Apple Watch dotato di queste tecnologie sarebbe sicuramente apprezzato da molti utenti. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.