EMUI 10, ecco perché molti device Huawei e Honor non l’avranno

Il sistema operativo per gli smartphone più diffuso è senza dubbio Android, il software di Google presente su quasi la totalità dei device, tranne quelli Apple. Alcune aziende, poi, hanno deciso di supportare questo sistema sistema operativo con una propria interfaccia utente, con propri miglioramenti e proprio design grafico.

Nello specifico, l’interfaccia utente per i device Huawei ed Honor è EMUI, che proprio in questi mesi, dopo il rilascio del nuovo sistema operativo Android Q, si sta aggiornando alla versione EMUI 10, con numerose novità e miglioramenti.

EMUI 10 e gli smartphone esclusi

La lista dei device che hanno ricevuto o che a breve riceveranno l’aggiornamento ad EMUI 10 è molto ampia. Nonostante ciò, molti utenti si sono lamentati che i propri smartphone non avranno l’aggiornamento. Un esempio che fa molto scalpore è il Huawei P20 Lite, device del 2018 molto amato e posseduto da tante persone, che però è ufficializzato non ricevere l’aggiornamento dell’interfaccia utente.

La divisione indiana del brand ha spiegato in un post il motivo dell’esclusione di molti smartphone Huawei ed Honor, riportata prontamente anche da Huawei Central. “Vorremmo informarti che gli aggiornamenti per il dispositivo sono stati interrotti a causa delle specifiche hardware, in quanto la scheda madre non può ricevere più upgrade“.

Il post si può tradurre e semplificare in modo molto semplice: gli smartphone esclusi hanno un reparto hardware che non riesce a reggere il nuovo sistema operativo EMUI 10, in quanto una sua installazione porterebbe a numerosi problemi interni del comparto hardware e del funzionamento del software stesso.