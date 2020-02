Norvegia, ecco i lampioni che si illuminano solo quando serve

In Norvegia sono stati attivati per la prima volta i "lampioni intelligenti", che si illuminano solo quando è necessario, risparmiando così molta energia

I cambiamenti climatici non sembrano diminuire, nonostante il maggiore interesse generale. Purtroppo, l’effetto serra che noi produciamo è ancora notevole, e pertanto le varie aziende cercano di trovare soluzioni il più ecologiche possibili. Un esempio di queste è l’azienda Comlight, che in Norvegia ha attivato per la prima volta al mondo i “lampioni intelligenti”, che consistono nell’accendersi solo quando serve, per esempio al passaggio di una macchina o di una persona, senza però compromettere la sicurezza in generale.

Il sistema si chiama “Motion Sensing Street Lighting”, e consiste in un’illuminazione radar che si attiva automaticamente non appena viene rilevato appunto un movimento nell’area circostante.

I lampioni intelligenti in Norvegia

Questa metodologia permette di risparmiare notevole quantità di energia per l’illuminazione stradale. E’ stata sperimentata per la prima volta in Norvegia, precisamente su un tratto autostradale fuori Oslo. Essa permette quindi di risparmiare energia quando effettivamente per le strade non passa nessuno. Quando poi viene rilevato un movimento dalla luce stradale più vicina, la luce si accende e il rilevamento viene comunicato in modalità wireless via radio ad un determinato numero di luci stradali nei paraggi.

L’azienda Comlight così ha voluto esprimersi in merito a questa novità: “Una buona illuminazione negli spazi pubblici aiuta a prevenire la violenza e la criminalità. Non è difficile capire quanto sia importante l’illuminazione nella battaglia per rendere il mondo un posto più sicuro. PIÙ SICURO per tutti, perché fornire un’illuminazione ottimale sulla rete stradale esistente ha un effetto positivo sulle statistiche degli incidenti. PIÙ SICURO per ogni individuo, perché fornire una buona illuminazione negli spazi pubblici, parchi e parcheggi scoraggia la criminalità e la violenza e previene gli incidenti.”