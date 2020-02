La lotta tra gli operatori telefonici italiani continua imperterrita. Come al solito, gli operatori virtuali sono quelli che hanno la meglio grazie alle loro promozioni super vantaggiose. Oggi, vogliamo parlarvi di un’offerta davvero molto conveniente offerta da uno degli operatori virtuali più conosciuti sul territorio, PosteMobile. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Non è la prima volta che parliamo di PosteMobile e delle sue offerte più vantaggiose. Il noto operatore virtuale italiano è diventato molto conosciuto negli ultimi tempi grazie ad una particolare offerta, Creami WOW Weekend. La super promozione tutto incluso è stata rinnovata ancora per poche ore. Ecco quali sono i dettagli.

PosteMobile: Creami WOW Weekend a soli 4,99 euro al mese

La promozione di PosteMobile di cui parliamo oggi è forse la più economica presente sul mercato. Creami WOW Weekend offre minuti illimitati e messaggi illimitati verso tutti e ben 10 GB di traffico dati in 4G, Il prezzo mensile da sostenere è di soli 4,99 euro. La promozione non ha vincoli di attivazione, può essere attivata da chiunque. Il prezzo da sostenere per la SIM è di 15 euro.

La promozione può essere attivata, salvo proroghe, solamente online fino al 2 febbraio. E’ la terza volta che l’azienda decide di riproporre l’offerta. Non ci è dato sapere, al momento, se questa tornerà in futuro. Se siete interessati, quindi, farete meglio ad approfittarne ora. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.