Xiaomi, ecco le differenze tra il Redmi Note 8, 8 Pro e 8T

Negli ultimi due anni l’azienda cinese Xiaomi ha trovato il suo posto nel mercato italiano. Da quando è sbarcata in Italia, nel 2018, ha rivoluzionato completamente il settore degli smartphone e della tecnologia in generale, grazie ai suoi ottimi device con notevoli caratteristiche tecniche a prezzi notevolmente ribassati, che ha spinto molti utenti ad abbandonare aziende più care, come per esempio Apple e Samsung, a favore di Xiaomi.

Proprio riguardo agli smartphone di medio-bassa fascia, l’azienda ha reso disponibile all’acquisto da un mese tre nuovi device, tutti della stessa serie, il Redmi Note 8, 8 Pro e 8T. Ma quali sono le differenze tra di loro? Andiamo a scoprirlo.

Ecco le differenze dei tre nuovi device Xiaomi