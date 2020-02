Android, scoperte nuove applicazioni pericolose da cancellare

La sicurezza informatica è un aspetto fondamentale che le varie aziende di software considerano per i propri smartphone. Periodicamente, infatti, vengono rilasciate patch di sicurezza per rendere sempre meno vulnerabile possibile il device. Eppure, i device Android principalmente, sono sempre a rischio attacchi malware o adware, quest’ultimi tramite lo scaricamento di applicazioni pericolose presenti sul Play Store.

Scoperte 17 app pericolose per gli smartphone Android

In merito a questo ultimo aspetto, una recente ricerca di BitDefender sostiene 17 applicazioni di Google Play Store, con oltre 550.000 download tra loro, sono in grado di nascondersi sui dispositivi degli utenti prima di affliggerli con adware intrusivi. Quest’ultimi sono virus che permettono di far visualizzare annunci intrusivi attraverso il sistema operativo di uno smartphone.

La società di sicurezza informatica ha spiegato che le app in questione sembravano scavalcare il processo di screening del Google Play Store con un codice complicato che rende “difficile per i ricercatori della sicurezza comprendere la logica dell’app”. In poche parole, anche per i più esperti è difficile capire se l’applicazione è infetta ed i potenziali rischi che può comportare agli utenti se viene scaricata.

Ecco la lista emanata da BitDefender delle 17 applicazioni dannose scoperte:

• Car Racing 2019;

• 4K Wallpaper (Background 4K Full HD);

• Backgrounds 4K HD;

• QR Code Reader & Barcode Scanner Pro;

• File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer;

• VMOWO City: Speed Racing 3D;

• Barcode Scanner;

• Screen Stream Mirroring;

QR Code – Scan & Read a Barcode;

• Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s;

• QR & Barcode Scan Reader;

• Wallpapers 4K, Backgrounds HD;

• Transfer Data Smart;

• Explorer File Manager;

• Today Weather Radar;

• Mobnet.io: Big Fish Frenzy;

• Clock LED.