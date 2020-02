Nonostante gli iPhone 11 e 11 Pro siano usciti sul mercato da pochi mesi, tutti parlano già dei modelli premium di quest’anno. Sono numerose le caratteristiche dei nuovi melafonini di Cupertino che sono trapelate sul web. In molti si chiedono quale sarà il design che Apple deciderà di adottare. Un concept super realistico pubblicato nelle scorse ore risponde a tutte le domande più comuni. Scopriamolo insieme.

Non è la prima volta che parliamo di concept dei nuovi iPhone 12. Quello di cui vi parliamo oggi, però, risulta essere il migliore in assoluto prodotto fino ad ora. Tutte le presunte caratteristiche di iPhone 12 sono state combinate alla perfezione. Andiamo a vederlo nel dettaglio.

Apple: iPhone 12 avrà ancora il notch

Il concept, pubblicato da Hacker 34 in un video dettagliato, mostra un iPhone 12 dal design ispirato ad iPhone 5. Vediamo, infatti, unico smartphone squadrato borderless. Il display rimane lo stesso di iPhone 11 e il notch risulta essere leggermente ridotto. Anche per quanto riguarda il retro, sembra che non ci siano differenze estetiche rispetto ad iPhone 11. Le caratteristiche tecniche sono prettamente le stesse di cui vi abbiamo parlato più volte in precedenti articoli: nuovo chip super potente, sensore 3D per la fotocamera posteriore, frequenza 120 Hz per il display, ecc.

Il concept mostra anche l’interessante funzione di ricarica wireless bilaterale che sarebbe dovuta arrivare già con iPhone 11. Non ci sono dubbi sul fatto che un iPhone di questo tipo possa fare davvero molto successo. Tuttavia, è ancora molto presto per poter dire con certezza se i nuovi melafonini avranno queste caratteristiche. Ulteriori informazioni a riguardo arriveranno nelle prossime settimane. Restate in attesa per aggiornamenti.