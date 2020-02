Lo scorso 30 gennaio, Google ha annunciato le sue intenzioni di implementare le funzioni di Google Earth sugli smartphone. A breve infatti saranno disponibili anche per mobile, alcune funzioni già presenti sulla versione desktop e su Google Earth pro. Questo significa che anche sul nostro smartphone potremo ammirare la Terra immersa nelle stelle e la Via Lattea.

Con Google Earth potremo vedere la Via Lattea sul nostro smartphone

Andando indietro con lo zoom potremo infatti vedere la Terra nello spazio e ruotandola si possono apprezzare le immagini della Via Lattea. Osserveremo quindi il nostro Pianeta come se fossimo degli astronauti in una navicella a più di 48.000 km dalla superficie della Terra.

Google ci permetterà quindi di osservare la Via Lattea e godere della bellezza del cosmo, anche da smartphone e senza che sia necessario alcun pagamento. I dettagli che ci verranno mostrati sono catturati dall’European Southern Observatory (ESO).

Come abbiamo detto questa funzione era già disponibile nella versione desktop e Pro di Google Earth, ma dato che oggigiorno gli smartphone sono sempre più potenti e performanti, Google ha deciso che era il momento di renderla disponibile per tutti. Chissà magari potrebbe essere un buon modo per attirare quegli utenti che ancora non l’hanno mai scaricata.

Una notizia forse troppo in anticipo

La notizia è comparsa sul blog ufficiale di Google, tuttavia se ora si accede alla pagina si viene indirizzati ad un messaggio di errore, come se la pagina non fosse più disponibile. La notizia è comunque ancora presente in rete. Digitando infatti nella barra di ricerca di Google “space google earth mobile”, la notizia può essere visualizzata.

Probabilmente Google non intendeva dare così presto la notizia che magari è apparsa un po’ troppo in anticipo rispetto a quanto si era pensato, e per questo deve essere stata rimossa dal blog. Ma ecco cosa dice al riguardo Jonathan Cohen: “il team di Google Earth ha compreso il desiderio delle persone di vedere le stelle, tanto quanto vogliono vedere il Pianeta Terra. L’app mobile di Google Earth offre ora ampie vedute del nostro universo stellato, proprio come Earth for the Web e Earth Pro”.