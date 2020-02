Whatsapp ha smesso di funzionare su numerosi vecchi device

Con lo sviluppo e l’uso di Internet è cambiato anche il metodo con cui parlare con una persona a distanza. Se prima, infatti, si usava chiamare direttamente o mandare sms, ora tutti sono iscritti ed usano le varie applicazioni di messaggistica istantanea, dove la più famosa ed utilizzata è ovviamente Whatsapp. Grande merito va dato alla semplicità d’uso, alle numerose funzioni che possiede, alle diverse emoticons presenti, alla possibilità di poterlo scaricare su qualsiasi dispositivo mobile.

Proprio riguardo quest’ultimo aspetto, però, molti utenti in questi giorni sono dovuti andare incontro ad una triste realtà. Numerosi vecchi device Android ed iOS, ormai obsoleti, non potranno più usufruire di Whatsapp, costringendo dunque, chi ancora li possiede, a cambiare smartphone.

I smartphone che non supportano più Whatsapp

Dopo mesi di avvertimenti, infatti, il periodo tanto atteso è finalmente arrivato. WhatsApp ha smesso di funzionare su milioni di dispositivi in ​​tutto il mondo e così, gli utenti con un iPhone o Android più vecchio, potrebbero trovare il servizio di messaggistica di proprietà di Facebook che non funziona più, lasciandoli incapaci di continuare le conversazioni, rispondere alle videochiamate e ricevere foto o file da amici e familiari.

Nello specifico, WhatsApp non supporterà più gli smartphone Android dalla versione 2.3.7 in giù. Certo, questo è un sistema operativo molto vecchio ma, secondo le ultime cifre di Google, ci sono ancora molti telefoni che lo utilizzano. Per quanto riguarda i dispositivi Apple, questa fine del supporto riguarda solo i dispositivi che eseguono qualcosa di più vecchio di iOS 7 e probabilmente è un numero molto limitato di utenti, al di sotto dell’1% degli utenti che possiedono un iPhone.

L’azienda così ha spiegato questa scelta: “Questa è stata una decisione difficile da prendere per noi, ma quella giusta per offrire alle persone modi migliori per tenersi in contatto con amici, familiari e persone care usando WhatsApp. Se utilizzi uno di questi dispositivi mobili interessati, ti consigliamo di passare a un nuovo Android, iPhone o Windows Phone per continuare a utilizzare WhatsApp.”