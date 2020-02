L’azienda della mela morsicata, Apple, si darà davvero da fare quest’anno con la sua gamma di smartphone. Oltre al modello low-cost di iPhone che dovrebbe debuttare a breve, arriveranno almeno altri tre modelli “premium” il prossimo settembre. Nelle scorse ore, il noto sito Macotakara ha pubblicato un video confronto tra i primissimi mockup dei dispositivi. Scopriamo cosa è emerso.

Oramai è una tradizione, ogni anno passiamo in rassegna i vari mockup dei melafonini in arrivo. Quelli di iPhone 12 e iPhone 12 Pro arrivano decisamente prima del previsto. Sono tre i modelli che dovrebbero arrivare il prossimo settembre. Le ultime voci parlano di un iPhone 12 mini. Ecco i dettagli.

Apple: iPhone 12 avrà questo design?

Sappiamo oramai tutti molto bene quale è il presunto design di iPhone 12. Parliamo di un ibrido tra iPhone 11 e iPhone 5. Stando a quanto mostrato dai mockup, tutti e tre i modelli di settembre avranno lo stesso design. A cambiare saranno le dimensioni del display. Gli analisti riportano tre misure: 5.4 pollici, 6.1 pollici e 6.7 pollici. I mockup mostrati da Macotakara, però, hanno dimensioni del display differenti: 5.3 pollici (iPhone 12 mini), 5.9 pollici (iPhone 12 Pro) e 6.4 pollici (iPhone 12 Pro Max). Ciò non fa altro che creare una grossa confusione.

Trattandosi di semplici mockup, ovviamente, non possiamo confermare che questo sarà il design finale scelto dalla casa della mela morsicata per i nuovi iPhone 12. Ciò che è certo è che questi tre risultano essere in linea con le previsioni fatte fino ad ora. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.