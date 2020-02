Amazon non si fa mancare davvero nessun tipo di offerta. Dopo aver parlato più volte dei super sconti proposti dal noto sito di e-commerce su iPhone, Mac, iPad Pro, ecc. Oggi, parliamo di iPad 10.2. Per chi non lo conoscesse, questo è l’ultimo tablet arrivato in casa Apple. Il dispositivo è attualmente scontato su Amazon. Scopriamo insieme i dettagli.

iPad 10.2 è stata una vera e propria sorpresa per tutti. Nessuno, infatti, si aspettava che Apple lo presentasse nel corso del keynote di settembre. Il dispositivo porta una ventata di aria fresca alla linea base di iPad adatta a tutte le tipologie di utenti. Ecco in cosa consiste la nuova promozione di Amazon.

Apple: sconto di 50 euro sul nuovo iPad 10.2

iPad è senza dubbio il tablet più famoso al mondo. Grazie al suo sistema operativo autonomo, il nuovo iPad 10.2 può fare davvero grandi cose. Questo monta L’ancora potente chip A10 Fusion che lo rende adatto per tutte le tipologie di operazioni. La novità principale di questo nuovo modello è il display che passa da 9.7 pollici a 10.2 pollici. Il prezzo di listino del prodotto nella sua configurazione base è molto contenuto, 389 euro. Grazie ad Amazon, però, si può risparmiare ancora. Il noto sito di e-commerce propone il dispositivo a soli 339 euro. Parliamo di una riduzione di 50 euro sul prezzo di listino.

L’offerta riguarda tutte e tre le colorazioni di iPad 10.2 (grigio siderale, argento e oro). Come al solito, la promozione risulta essere a tempo limitato. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.