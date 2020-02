Motorola Moto G Stylus, rivelata la probabile scheda tecnica

Una delle aziende che si occupano di smartphone e che vogliono far bene in questo 2020 è sicuramente Motorola, la società statunitense che è tornata a far parlare di sé in questi ultimi mesi con l’innovativo Motorola Razr, lo smartphone pieghevole che costa ben 1500 euro. Nonostante questo top di gamma, l’azienda è pronta a presentare anche altri nuovi device, soprattutto di medio-bassa fascia, come dimostrano i primi leaks sul nuovo Motorola Moto G Stylus. Scopriamo assieme la probabile scheda tecnica.

Ecco il nuovo Motorola Moto G Stylus

Il device avrà un grande display da ben 6,36” con risoluzione massima Full HD+ ed un piccolo foro che probabilmente conterrà la fotocamera anteriore. Il comparto hardware è composto dal processore Snapdragon 665 di Qualcomm, supportato da 4 Gb di RAM e da 64/128 Gb di memoria interna, in base al modello che si decide di acquistare.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo tre sensori posteriori, rispettivamente da 48 megapixel, 16 mp con funzione grandangolare, e da 2 mp, mentre la fotocamera anteriore sarà da 16 megapixel. La batteria, invece, sarà da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W. Altre caratteristiche sono il software Android 10, sensore d’impronte digitali posteriore, supporto dual-sim, presenza del jack audio, presenza dell’NFC per pagare istantaneamente e porta usb Type-C.

Inoltre, peculiarità del Motorola Moto G Stylus sarà la presenza di un pennino per il display, proprio come la gamma Galaxy Note di Samsung. Lo smartphone dovrebbe arrivare entro la fine del mese sul mercato ad un prezzo ancora non stabilito, ma probabilmente meno di 350 euro.