Nokia 5.2, ecco cosa sappiamo del nuovo smartphone

Anche il 2020 sarà un anno molto interessante per il settore dello smartphone, con tante aziende che lanceranno ed hanno già presentato diversi device, sia top di gamma sia di medio-bassa fascia. Tra le aziende che operano in quest’ultima senza dubbio troviamo Nokia, l’azienda finlandese che prima dell’avvento dei telefoni touchscreen dominava il settore.

Ora, in attesa del prossimo MWC 2020 (Mobile World Congress), sono state rivelate sul web alcune informazioni sul nuovo smartphone Nokia 5.2, chiamato per ora col nome in codice “Nokia Captain America”. Scopriamolo meglio.

Ecco il nuovo Nokia 5.2

Da quanto emerso dai primi rumors, lo smartphone ha un ampio display, probabilmente sopra i 6,2” con notch a goccia superiormente e rivestito da bordi abbastanza spessi. Il lettore d’impronte digitali non sarà integrato sotto al display bensì è posto sulla scocca posteriore, dove troviamo anche il modulo fotocamere circolare, contenente quattro sensori, ognuno con specifiche funzioni apposite. La scocca sembrerebbe essere di plastica.

Per quanto riguarda il comparto hardware si sa ancora poco, soltanto che la RAM sarà da ben 6 Gb e la memoria interna da 64 Gb. Sicuramente ci sarà connettività Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC, mentre è in dubbio la presenza del supporto al 5G. Il sistema operativo sarà Android 10 mentre non si sa ancora nulla sulla capienza della batteria e sulla possibilità di ricarica rapida.

Secondo i rumors, il presunto Nokia 5.2 arriverà sul mercato il 4 marzo a un prezzo di 180 dollari, ovvero 162 euro, ma per esserne più sicuri e scoprire la completa scheda tecnica non resta che aspettare l’importante fiera a Barcellona a fine mese.